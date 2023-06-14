Керчь практически ушла под воду из-за тропического ливня
Тропический ливень обрушился на Керчь в ночь с 13 на 14 июня. Из-за сильных осадков дороги и зеленые зоны города ушли под воду.
— Машин три или четыре при мне получили гидроудар. Фуры проходили, а легковушки просто получали гидроудар. Вообще сегодня город именно плавал, — рассказал один из местных жителей.
По его мнению, причина такого потопа в забитой ливневой канализации. Однако подобные ливни в городе не редкость, проблема носит систематический характер, передает РЕН ТВ.
В начале июня из-за бушующей непогоды в Воронеже рухнула опора Каменного моста, одного из символов города. В городе прошел ливень, из-за которого на улицах образовались пробки, движение было заблокировано.
За день до этого в отдельных районах Москвы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. Для ликвидации воды на столичных улицах одновременно дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники.
В индийском Бихаре рухнул недостроенный четырехполосный автомобильный мост через реку Ганг «Агувани-Султангандж».
Обрушение конструкции происходит второй раз за последние два года. По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения нет. Ранее в 2022 году часть конструкции была снесена штормом.