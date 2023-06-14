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Керчь практически ушла под воду из-за тропического ливня

Тропический ливень обрушился на Керчь в ночь с 13 на 14 июня. Из-за сильных осадков дороги и зеленые зоны города ушли под воду.

Керчь практически ушла под воду из-за тропического ливня
© shutterstock

— Машин три или четыре при мне получили гидроудар. Фуры проходили, а легковушки просто получали гидроудар. Вообще сегодня город именно плавал, — рассказал один из местных жителей.

По его мнению, причина такого потопа в забитой ливневой канализации. Однако подобные ливни в городе не редкость, проблема носит систематический характер, передает РЕН ТВ.

В начале июня из-за бушующей непогоды в Воронеже рухнула опора Каменного моста, одного из символов города. В городе прошел ливень, из-за которого на улицах образовались пробки, движение было заблокировано.

За день до этого в отдельных районах Москвы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. Для ликвидации воды на столичных улицах одновременно дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

В индийском Бихаре рухнул недостроенный четырехполосный автомобильный мост через реку Ганг «Агувани-Султангандж».

Обрушение конструкции происходит второй раз за последние два года. По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения нет. Ранее в 2022 году часть конструкции была снесена штормом.

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