Водитель ранил оппонента в дорожном конфликте в Дагестане

В Дагестане водитель автомобиля получил ранение из-за опасной езды. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона. Инцидент произошел 14 июня. Водитель доставлен в медицинское учреждение.

"На 467-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала" в ходе возникшего скандала 34-летний житель Новолакского района из травматического пистолета выстрелил в 33-летнего уроженца Ахвахского района. В результате, пострадавший с травматическим ранением доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый рассказал, что пострадавший "подрезал" его на автомобиле, из-за чего он, разозлившись на машине догнал обидчика и несколько раз стрелял из своего оружия в землю и случайно ранил оппонента.

Полиция проводит проверку инцидента.