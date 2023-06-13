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33 минуты назад

Росгвардия обнаружила схрон оружия и боеприпасов в ДНР

RT на русском

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ДНР крупный схрон оружия и боеприпасов.

Росгвардия обнаружила схрон оружия и боеприпасов в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ходе оперативно-профилактических мероприятий вблизи населенных пунктов Донецкой Народной Республики спецназ Росгвардии обнаружил более 70 противотанковых управляемых ракет, четыре ракеты для реактивных систем залпового огня», — приводит сообщение ТАСС.

Также были обнаружены три противотанковых ракетных комплекса, 200 снарядов и мин, более 70 ручных гранат.

Ранее схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске.

Происшествия,Росгвардия,
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