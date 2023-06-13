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Мужчина разбился во время прыжка с парашютом в Коломне

В Коломне во время прыжка с парашютом погиб 51-летний Сергей Цыганов. По предварительной информации, у него не раскрылся парашют. Мужчина скончался. Об этом стало известно во вторник, 13 июня.

Мужчина разбился во время прыжка с парашютом в Коломне
© РИА Новости

Уточняется, что Цыганов совершил прыжок с самолета Ми-8. На высоте 60 метров он выполнил низкий разворот.

После этого на большой скорости Цыганов столкнулся с землей. Мужчина получил тяжелую сочетанную травму, он скончался в больнице, передает Telegram-канал 112.

Цыганов был владельцем радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань». В последнее время он управлял в Рязани сетью медицинских клиник «Инвитро».

В турецкой Аланье турист из России упал на скалы во время полета на парашюте. Инцидент случился в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасении задействовали пожарную и береговую охрану. Упавший в ущелье россиянин получил переломы и разговаривал с трудом.

В мае 2022 года четверо мужчин спрыгнули с парашютами с колеса обозрения «Солнце Москвы». К счастью, никто не пострадал. Экстремалов задержали, как только они приземлились.

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