Мужчина разбился во время прыжка с парашютом в Коломне

В Коломне во время прыжка с парашютом погиб 51-летний Сергей Цыганов. По предварительной информации, у него не раскрылся парашют. Мужчина скончался. Об этом стало известно во вторник, 13 июня.

Уточняется, что Цыганов совершил прыжок с самолета Ми-8. На высоте 60 метров он выполнил низкий разворот.

После этого на большой скорости Цыганов столкнулся с землей. Мужчина получил тяжелую сочетанную травму, он скончался в больнице, передает Telegram-канал 112.

Цыганов был владельцем радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань». В последнее время он управлял в Рязани сетью медицинских клиник «Инвитро».

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