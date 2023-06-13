Бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио - Рязань» Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом в Коломне. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», 51-летний бизнесмен совершил прыжок с Ми-8, выполнил низкий разворот на высоте 60 метров и упал на землю на высокой скорости. Цыганов получил тяжелую сочетанную травму и умер в больнице.

Mash сообщает, что у Цыганова не раскрылся парашют, он получил закрытые переломы обеих бедренных костей.

По информации «112», в последние годы Цыганов управлял сетью клиник в Рязани.