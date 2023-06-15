За минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, в общей сложности — более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке в настоящее время пребывают 1764 человек. Сальдо также сообщил, что уровень воды в регионе после затопления продолжает снижаться. Например, в Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра, в Новой Каховке - 5 метров. При этом на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободились от подтопления.