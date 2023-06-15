Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что число погибших из-за последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции увеличилось до 18.
"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - написал чиновник.
Он добавил, что в лечебные учреждения после крушения ГЭС госпитализированы 93 человека. Кроме того, сотрудники Министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 627 человек, эвакуированных с затопленных территорий.
За минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, в общей сложности — более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке в настоящее время пребывают 1764 человек. Сальдо также сообщил, что уровень воды в регионе после затопления продолжает снижаться. Например, в Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра, в Новой Каховке - 5 метров. При этом на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободились от подтопления.
В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров. Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС.