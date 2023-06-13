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Начато расследование столкновения танкеров на реке Лена

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело из-за столкновения танкеров на реке Лена, которое привело к разливу топлива и введения режима ЧС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Начато расследование столкновения танкеров на реке Лена
© МСУТ СК / ТАСС

Расследование начато по статьям 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ») и 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения водного транспорта»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, 12 июня на реке Лена в районе поселка Алексеевск Киренского района столкнулись два танкера ТР-901. Один из них «Ерофей Хабаровск» с 832 тоннами бензина на борту пробил борт судна, находившегося на рейде в порту. В результате происшествия была повреждена цистерна с топливом, которое вылилось в реку. Пострадавших нет.

Транспортный прокурор по Восточной Сибири Денис Авдеев назвал нарушение правил судовождения предварительной причиной ЧП. Медосвидетельствование показало, что капитан танкера был пьян, а судном управлял его помощник.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим ЧС в Киренском районе. В пресс-службе ГУ МЧС по региону в свою очередь заявили, что угрозы жизни населения на данный момент нет. Также там порекомендовали жителям, находящимся ниже по течению от столкновения танкеров, не использовать воду из реки для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.

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