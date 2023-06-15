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Аксенов: в Крыму сбиты или заглушены девять БПЛА

В Крыму беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов сообщил об атаке девяти БПЛА на Крым
© РИА Новости

По его данным, в результате происшествия никто не погиб и никто не пострадал. От взрыва только выбило стекла в ряде жилых домов. За ночь на 15 июня и утро были сбиты или заглушены девять беспилотников. Аксенов уточнил, что шесть аппаратов сбито силами ПВО, три — заглушено и посажено средствами РЭБ. В Докучаево уже работают оперслужбы.

Красногвардейский район расположен в центре полуострова, село Докучаево находится в 40 км от Симферополя. До этого массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 4 июня. Полуостров тоже пытались атаковать девять БПЛА. Тогда было сбито пять беспилотников и заглушено еще четыре. При падении одного из них в Джанкое были выбиты стекла в трех частных домах и у двух автомобилей.

Ранее обломки беспилотника со взрывным устройством были обнаружены в Брянской области.

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