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Заслуженный военный летчик России попытался покончить с собой

Telegram-канал Baza сообщает, что ветеран Афганской войны, военный летчик-снайпер Сергей Анохин попытался покончить с собой в своей квартире. По информации канала, 65-летний военный был доставлен в больницу с травмами щеки и челюсти, за его жизнь борются врачи.

Заслуженный военный летчик попытался покончить с собой
© РИА Новости

По данным Baza, Анохин недавно расстался со своей возлюбленной. Уточняется, что в день попытки совершения суицида та пришла к нему забрать свои вещи. В публикации говорится, что также дома присутствовала дочь заслуженного летчика, именно она помогла ему избежать смерти, а позднее вызвала скорую помощь.

Как сообщалось ранее, в городе Кореновске Краснодарского края женщина пырнула своего супруга ножом в грудь после того, как узнала, что тот хочет покончить жизнь самоубийством. Перед тем как воткнуть клинок, она пыталась остановить его без оружия. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

До этого в рабочем поселке Октябрьский Пермского края полицейским пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой девушка пыталась покончить с собой. Старший лейтенант Александр Дьяков решил взломать дверь, поскольку девушка не открывала ее и игнорировала звонки. Межкомнатная дверь также оказалась закрыта. Он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани смерти. Ему удалось спасти девушку, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

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