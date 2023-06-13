Заслуженный военный летчик попытался покончить с собой

Telegram-канал Baza сообщает, что ветеран Афганской войны, военный летчик-снайпер Сергей Анохин попытался покончить с собой в своей квартире. По информации канала, 65-летний военный был доставлен в больницу с травмами щеки и челюсти, за его жизнь борются врачи.

По данным Baza, Анохин недавно расстался со своей возлюбленной. Уточняется, что в день попытки совершения суицида та пришла к нему забрать свои вещи. В публикации говорится, что также дома присутствовала дочь заслуженного летчика, именно она помогла ему избежать смерти, а позднее вызвала скорую помощь.

Как сообщалось ранее, в городе Кореновске Краснодарского края женщина пырнула своего супруга ножом в грудь после того, как узнала, что тот хочет покончить жизнь самоубийством. Перед тем как воткнуть клинок, она пыталась остановить его без оружия. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.