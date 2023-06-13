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Россиянин избил в лифте женщину, подозреваемую в проповедях «Свидетелей Иеговы»*

В Тюмени мужчина напал на пассажирку лифта и грубо вытолкнул ее из кабины. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал "Тюмень N1".

Все произошло днем 11 июня в лифте многоэтажного дома на улице Муравленко. Судя по записи, житель подъезда бьет женщину головой о стену.

Нападавший что-то разъясняет пострадавшей, указывая на подростка, стоящего в углу кабины. После чего пытается отобрать трость пассажирки, а в конце концов грубо выталкивает ее на лестничную площадку. Когда женщина оказывается на полу коридора, мужчина вместе с ребенком выходят из лифта.

По информации источника, потерпевшая становилась жертвой нападений с его стороны как минимум дважды. Она уже обратилась к врачам и в полицию. На злоумышленника был составлен административный протокол по статье "Нанесение побоев".

Однако некоторые местные жители находят объяснение действиям подозреваемого. Как пишет канал, пострадавшая проживает в этом же доме и часто ездит в лифте, якобы проповедуя веру "Свидетелей Иеговы" (деятельность организации запрещена на территории РФ). Соседи женщины неоднократно сообщали о происходящем в правоохранительные органы, но стражи порядка не смогли ни в чем обвинить россиянку.

До этого стало известно, что двое жителей Алтая пытались возродить запрещенную организацию "Свидетели Иеговы".

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