Прорыв Каховской ГЭС: последние новости

По оценке ООН, из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС как минимум 16 тысяч человек лишились своих домов, множество людей остались без пресной воды и электричества, десятки городов оказались затоплены. Последние новости о ситуации вокруг Каховской ГЭС - в материале «Рамблера».

Выросло количество жертв

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В Херсонской области количество погибших из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС выросло до девяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Во время спасательных работ было найдено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой. Собеседник ТАСС добавил, что двое из восьми погибших стали жертвами обстрела пункта эвакуации.

Также в Херсонской области насчитывается 86 пострадавших, 84 из них находятся в больницах.

Вода уходит из домов

ТАСС сообщили в экстренных службах, что вода ушла из 1 761 жилого дома и 17 социально значимых объектов Херсонской области. На этих территориях начали аварийно-спасательные работы - откачивают воду из домов и вывозят мусор.

Эксперты прогнозируют, что уровень воды достигнет нормы к 16 июня.

Работа МЧС и обстрелы

Сотрудники МЧС России продолжают эвакуировать людей в Херсонской области, раздают воду и продукты, сообщает ТАСС.

В Новокаховском городском округе сотрудники Донского спасательного центра МЧС проводят дезинфекционные мероприятия после ухода воды из помещений.

«Все осложняется тем, что постоянно пытаются нам помешать путем бомбежки. Причем бомбежки не где-то там по военным позициям <…>, а прямо по нам, по мирному населению бьют, бьют по пунктам эвакуации», - рассказал агентству начальник одной из групп спасателей Сергей Дроздов.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) сообщили, что удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой - лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.