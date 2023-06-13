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Трассу Хакасия — Тува временно перекрыли из-за разрушения моста

Движение закрыто на 61-м км.

«Поднялся уровень воды на реке Ак, мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии», — говорится в сообщении администрации города Ак-Довурака в соцсети «ВКонтакте».

По данным регионального главка МЧС, в результате этого нарушено дорожное сообщение на территории Бай-Тайгинского и Барун-Хемчикского районов.

Глава Тувы Владислав Ховалыг 7 июня сообщал, что из-за жары произошёл резкий подъём воды и размытие некоторых участков трассы. В частности, было закрыто направление Хандагайты — Ак-Чыраа, так как вблизи села размыло подход к переправе.

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