Движение закрыто на 61-м км.

«Поднялся уровень воды на реке Ак, мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии», — говорится в сообщении администрации города Ак-Довурака в соцсети «ВКонтакте».

По данным регионального главка МЧС, в результате этого нарушено дорожное сообщение на территории Бай-Тайгинского и Барун-Хемчикского районов.