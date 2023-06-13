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Пытавшийся сбежать от полиции россиянин попался с 25 килограммами черной икры

В селе Богородское Хабаровского края полицейские задержали мужчину, который без прав перевозил в автомобиле 25,5 килограмма черной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Пытавшийся сбежать от полиции россиянин попался с 25 килограммами черной икры
© Lenta.ru

По данным ведомства, сотрудники ДПС решили остановить автомобиль для проверки документов. Однако водитель попытался скрыться. Во время движения он не справился с управлением и врезался в другую машину. В результате аварии из автомобиля выпали десятки пластиковых контейнеров с черной икрой, еще несколько емкостей остались лежать на заднем сидении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 258.1 («Незаконный обороте особо ценных водных биологических ресурсов») УК РФ. Партию деликатеса и автомобиль у него изъяли.

В ходе проверки выяснилось, что у подозреваемого еще и нет водительских прав. Поэтому в отношении него также составили протоколы об административных правонарушениях.

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