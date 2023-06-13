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Shot: в Крыму нашли рухнувший беспилотник

У крымского села Соляное в Ленинском районе местный житель обнаружил рухнувший беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Крыму упал беспилотник
© 123rf.com

По данным Telegram-канала, 61-летний местный житель, занимающийся выловом рыбы, обнаружил беспилотник самолетного типа на берегу пляжа Арабатской Стрелки.

"Никаких опознавательных знаков на "птичке" не было. Мужчина вызвал полицию. Это произошло 10 июня. Сейчас находку изучают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушений и пострадавших в результате падения беспилотника не зафиксировано.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в Брянской области на приграничные села были сброшены, по предварительным данным, несколько боевых припасов с беспилотников Вооруженных сил Украины. Украинская сторона атаковала при помощи БПЛА вечером 12 июня. Инцидент произошел, предположительно, в Климовском районе.

На севере Крыма сбили беспилотник

Несмотря на взрывы сброшенных украинскими военными трех боеприпасов, разрушений и пострадавших в Брянской области не было.

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