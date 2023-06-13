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Источник: в Москве и регионах России проходят обыски у соратников экс-депутата Пономарёва*

В Москве и некоторых регионах России проходят обыски у муниципальных депутатов по делу о сотрудничестве с экс-депутатом Ильёй Пономарёвым*, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

В России у ряда депутатов проходят обыски по делу Ильи Пономарева*
© РИА Новости

Как сообщил собеседник, обыски проходят у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Ганжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова и Соломона Гинзбурга.

Источник RT 18 мая также сообщал об обысках в нескольких регионах у членов созданной Пономарёвым структуры «Съезд народных депутатов»**.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.

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