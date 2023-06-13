В Приангарье введен режим ЧС из-за столкновения танкеров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области после столкновения на реке Лена двух танкеров. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Как доложил губернатору руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, одно из судов — ТР-901 — находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Оно начало выливаться в акваторию. Экипаж сразу приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость. Кроме того, вокруг судна было установлено боновое ограждение, использовано 300 килограммов сорбента.

На данный момент уточняется объем нефтепродуктов, попавших в Лену. По словам губернатора, ситуацию осложняет то, что река судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты.

«Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки», — указал Кобзев, добавив, что в целом ситуация находится на контроле муниципалитета и спасателей.