Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль 11 июня, сообщил во вторник телеканал Haber Global.

По данным телекомпании, подозреваемый по имени Джихан К. был взят под стражу в понедельник в результате операции, проведенной в стамбульском районе Байрампаша. После первичного допроса он доставлен в суд.

Ранее полицией были задержаны два человека, которые участвовали в нападении на россиянина. Против них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве, оно передано в суд.

40-летний российский турист погиб утром в минувшее воскресенье после драки с вымогателями, требовавшими у него телефон. По данным телеканала Haberturk, имя россиянина - Вячеслав Нечипорчук. Один из нападавших нанес туристу удар ножом в область сердца, по дороге в больницу он умер.