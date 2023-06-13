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СМИ: полиция задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в Стамбуле

Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль 11 июня, сообщил во вторник телеканал Haber Global.

По данным телекомпании, подозреваемый по имени Джихан К. был взят под стражу в понедельник в результате операции, проведенной в стамбульском районе Байрампаша. После первичного допроса он доставлен в суд.

Ранее полицией были задержаны два человека, которые участвовали в нападении на россиянина. Против них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве, оно передано в суд.

40-летний российский турист погиб утром в минувшее воскресенье после драки с вымогателями, требовавшими у него телефон. По данным телеканала Haberturk, имя россиянина - Вячеслав Нечипорчук. Один из нападавших нанес туристу удар ножом в область сердца, по дороге в больницу он умер.

Генконсульство РФ в Стамбуле ранее сообщало, что гражданин РФ был обнаружен мертвым 11 июня в районе 16:00 в одном из переулков рядом с улицей Истикляль. Диппредставительство находится в контакте с турецкими правоохранительными органами и родственниками погибшего. В генконсульстве ТАСС сообщили, что проверят информацию о задержании подозреваемого.

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