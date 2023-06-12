В аэропорту Красноярска задержали мужчину, напавшего на инспектора по досмотру

"Сотрудники линейного отдела полиции в Международном аэропорту города Красноярска имени Дмитрия Хворостовского задержали злоумышленника, который угрожал убийством женщине - работнику авиаузла. Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый 64-летний житель города Игарки, находясь в зале ожидания, достал раскладной нож и напал на инспектора по досмотру службы транспортной авиационной безопасности, которая вместе с коллегами шла заступать на смену. Мужчина схватил ее за шею и угрожал расправой. Однако женщина смогла вырваться и позвать на помощь", - сказала Ирина Волк.