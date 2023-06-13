Украинского экс-депутата облили зеленкой и запихнули в мусорный бак

В Киеве радикалы напали на бывшего депутата Верховной Рады Тараса Черновола, облили его мочой и зеленкой, а потом запихнули в мусорный бак. Пострадавший заявил, что причиной стал его пост о невесте погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алине Михайловой. Об этом написало издание Страна.ua.

По словам Черновола, эту акцию заказал Офис президента Владимира Зеленского из-за его оппозиционных высказываний.

В мае бывший депутат опубликовал пост о неких «псевдоолигархических шмарах» и прикрепил к нему фотографию Михайловой.

После нападения на него Черновол сказал, что не оскорблял Михайлову, а лишь хотел защитить свободу слова. Его слова привел Telegram-канал «Политика Страны».