В Магнитогорске вспыхнул частично расселенный дом

Возгорание произошло в воскресенье, 11 июня. Пламя возникло на третьем этаже в жилом доме на улице Маяковской. Пожар перекинулся на кровлю здания, сообщает пресс-служба МЧС.

На место оперативно прибыли спасатели. Десять человек смогли самостоятельно покинуть дом, еще пятерым помогли сотрудники МЧС. В пожаре никто не пострадал.

Специалисты ведомства оперативно локализовали возгорание. С помощью тепловизора спасатели проверили все здание.