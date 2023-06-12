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В Магнитогорске вспыхнул частично расселенный дом

Возгорание произошло в воскресенье, 11 июня. Пламя возникло на третьем этаже в жилом доме на улице Маяковской. Пожар перекинулся на кровлю здания, сообщает пресс-служба МЧС.

В Магнитогорске вспыхнул частично расселенный дом
© РИА Новости

На место оперативно прибыли спасатели. Десять человек смогли самостоятельно покинуть дом, еще пятерым помогли сотрудники МЧС. В пожаре никто не пострадал.

Специалисты ведомства оперативно локализовали возгорание. С помощью тепловизора спасатели проверили все здание.

Теперь будут выяснены причины и обстоятельства пожара.

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