В Белгородской области восстановили движение поездов после ЧП

Движение поездов на перегоне Хлевище - Бирюч в Белгородской области , где накануне вечером произошел сход локомотива и 15 пустых вагонов грузового поезда, восстановили. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги .

"Движение поездов на перегоне Хлевище - Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20:00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, восстановительные работы на перегоне, в том числе уборка опрокинутых вагонов, продолжаются, что не влияет на график движения поездов.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что вечером 10 июня в Алексеевском городском округе сошли с рельсов 15 железнодорожных пустых вагонов, это привело к остановке движения электричек и пригородных поездов. В результате происшествия пострадавших нет. По данным ЮВЖД, был сокращен маршрут пригородного поезда №6402 сообщением Валуйки - Алексеевка до станции Бирюч, также отменяли пригородный поезд №6401 Алексеевка - Валуйки, пассажиров которого доставили до места назначения автотранспортом.