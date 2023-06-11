Балерина Мариинки прокомментировала инцидент с перцовым баллончиком

Балерина Мариинского театра Оксана Скорик рассказала, что инцидент с применением перцового баллончика зрительницей в ходе показа спектакля очень поразил ее. Об этом сообщает 78.ru.

Танцовщица подчеркнула, что больше всего удивилась тому, что такая история случилось в Санкт-Петербурге, так как город имеет репутацию культурной столицы России.

«Мы люди достаточно закаленные, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло», — прокомментировала Скорик.