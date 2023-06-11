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В Белгородской области восстановили движение поездов на перегоне, где сошли с рельсов 15 вагонов

В Белгородской области частично восстановили движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч, где накануне сошли с рельсов 15 вагонов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги, движение было восстановлено по одному пути.

В Белгородской области частично восстановили движение поездов после ЧП
© Depositphotos

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что движение электричек и пригородных поездов остановлено после схода с рельсов 15 вагонов в Алексеевском округе. По его словам, ночью в Алексеевском округе сошли с рельсов 15 пустых вагонов, при этом никто не пострадал. На месте работают следователи, они выясняют причины случившегося.

До этого Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на офисное здание и загорелся. Он отметил, что беспилотник потушили, пострадавших нет. При этом губернатор сообщил, что в результате падения БПЛА есть незначительные разрушения крыши, котельной и осколками повреждены два автомобиля.

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