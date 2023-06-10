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Задержан директор цирка в Ленобласти, где рухнула трибуна со зрителями

Следственный комитет сообщил о задержании директора цирка в Ленинградской области, где рухнула трибуна со зрителями. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В Ленобласти задержан директор цирка после обрушения трибуны
© РИА Новости

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, пострадали двое детей 2017 и 2015 годов рождения, они доставлены в больницу.

Ранее появилось видео обрушения трибуны с людьми в цирке в Ленинградской области.

На кадрах видно, как во время выступления одной из артисток цирка трибуна внезапно падает вниз. У зрителей начинается паника, слышны крики и плач детей.

Прокуратура Ленинградской области сообщила, что проводит проверку в связи с происшествием.

Семь человек находятся в больнице после обрушения трибуны цирка-шапито в Ленинградской области, пятеро из них — дети.

До этого сообщалось, что в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области в передвижном цирке «Малибу» обрушилась трибуна со зрителями во время представления.

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