В Ленобласти возбудили дело после обрушения трибун в цирке-шапито

Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по факту обрушения трибун в цирке-шапито. Директор цирка задержан. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Всеволожску Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что следователи задержали директора цирка 1992 года рождения в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия с его участием, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

По данным следствия, 10 июня 2023 года в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области во время представления в цирке-шапито "Малибу", где присутствовало около 150 зрителей, произошло обрушение трибуны. По предварительным данным, пострадали двое детей 2017 года рождения и 2015 года рождения, которые доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Как отметили в пресс-службе областной администрации, все пострадавшие отказались от госпитализации.