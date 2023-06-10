В Мариинке женщина распылила перцовый баллончик в ходе конфликта

В Мариинском театре Санкт-Петербурга во время спектакля «Лебединое озеро» зрительница распылила перцовый баллончик. Об этом сообщает 78.ru.
По информации издания, после инцидента зрителей были эвакуированы. По предварительной информации, пострадали пятеро детей, родители которых сами отвезли их в больницу.
В Мариинском театре заявили, что во время показа спектакля женщина в ходе конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик
«Спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился», — сообщили в учреждении.
Отмечается, что в результате инцидента за помощью к врачам обратились три человека, однако госпитализация им не понадобилась. Со зрительницей, которая распылила баллончик, разбираются полицейские. Кроме того, в театре проводится служебная проверка.
Ранее стало известно, что молодой человек устроил скандал возле кафе быстрого питания в Екатеринбурге, он оскорблял охранника и распылил мужчине в лицо газовый баллончик.