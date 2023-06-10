В Мариинке женщина распылила перцовый баллончик в ходе конфликта

В Мариинском театре Санкт-Петербурга во время спектакля «Лебединое озеро» зрительница распылила перцовый баллончик. Об этом сообщает 78.ru.

© Государственный академический Мариинский театр

По информации издания, после инцидента зрителей были эвакуированы. По предварительной информации, пострадали пятеро детей, родители которых сами отвезли их в больницу.

В Мариинском театре заявили, что во время показа спектакля женщина в ходе конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик

«Спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился», — сообщили в учреждении.

Отмечается, что в результате инцидента за помощью к врачам обратились три человека, однако госпитализация им не понадобилась. Со зрительницей, которая распылила баллончик, разбираются полицейские. Кроме того, в театре проводится служебная проверка.