$82.64+0.5589.01+0.97

Дети пострадали на «Лебедином озере» в Мариинском театре

В Мариинском театре Санкт-Петербурга во время спектакля «Лебединое озеро» зрительница распылила перцовый баллончик. Об этом сообщает 78.ru.

В Мариинке женщина распылила перцовый баллончик в ходе конфликта
© Государственный академический Мариинский театр

По информации издания, после инцидента зрителей были эвакуированы. По предварительной информации, пострадали пятеро детей, родители которых сами отвезли их в больницу.

В Мариинском театре заявили, что во время показа спектакля женщина в ходе конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик

«Спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился», — сообщили в учреждении.

Отмечается, что в результате инцидента за помощью к врачам обратились три человека, однако госпитализация им не понадобилась. Со зрительницей, которая распылила баллончик, разбираются полицейские. Кроме того, в театре проводится служебная проверка.

Ранее стало известно, что молодой человек устроил скандал возле кафе быстрого питания в Екатеринбурге, он оскорблял охранника и распылил мужчине в лицо газовый баллончик.

7
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители