Замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии арестован

Замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев арестован по делу о мошенничестве. О решении Пресненского суда Москвы сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявил представитель суда.

Снегирева обвиняют по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в крупном размере).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по этому делу также арестованы два бывших высокопоставленных тыловика МВД. Это начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его заместитель Вадим Сафьянов.

По данным Хинштейна, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу Снегиреву фальсифицированные документы.

Снегирева подозревают в изготовлении подложной экспертизы за «откат» в 6 млн рублей. Эти деньги, по данным следствия, перечислили коммерческой структуре, где работают его родственники.