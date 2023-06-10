Замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии арестован
Замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев арестован по делу о мошенничестве. О решении Пресненского суда Москвы сообщает РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявил представитель суда.
Снегирева обвиняют по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в крупном размере).
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по этому делу также арестованы два бывших высокопоставленных тыловика МВД. Это начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его заместитель Вадим Сафьянов.
По данным Хинштейна, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу Снегиреву фальсифицированные документы.
Снегирева подозревают в изготовлении подложной экспертизы за «откат» в 6 млн рублей. Эти деньги, по данным следствия, перечислили коммерческой структуре, где работают его родственники.
Вчера Снегирев был задержан сотрудниками ГСУ СКР по Москве при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. В его кабинете и дома прошли обыски. Хинштейн отмечает, что в разработке Снегирева участвовали представители собственной безопасности Росгвардии, а велась она с ведома директора службы Виктора Золотова.