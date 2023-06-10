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Шесть человек пострадали на съемках сиквела фильма «Гладиатор»

В Марокко при взрыве газа получили незначительные травмы шесть членов съемочной команды фильма «Гладиатор-2». Об этом пишет Variety.

Шесть человек пострадали на съемках сиквела фильма «Гладиатор»
© Кадр из фильма "Гладиатор"

Отмечается, что никто из актеров, принимающих участие в съемках сиквела, не пострадал.

Врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, затем госпитализировали пострадавших. Четверо из них до сих пор находятся в больницах.

По предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара могла стать авария на газопроводе.

Ранее режиссер Ридли Скотт анонсировал, что сиквел «Гладиатора» выйдет в свет 22 ноября 2024 года. Действие нового фильма развернется через много лет после событий первой картины.

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