Шесть человек пострадали на съемках сиквела фильма «Гладиатор»

В Марокко при взрыве газа получили незначительные травмы шесть членов съемочной команды фильма «Гладиатор-2». Об этом пишет Variety.

© Кадр из фильма "Гладиатор"

Отмечается, что никто из актеров, принимающих участие в съемках сиквела, не пострадал.

Врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, затем госпитализировали пострадавших. Четверо из них до сих пор находятся в больницах.

По предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара могла стать авария на газопроводе.