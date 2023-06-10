Мужчина устроил стрельбу в отеле в Анапе

Постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу, в результате чего пострадал один человек, сообщили в МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 10 июня.

«В ходе конфликта ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку», — говорится в сообщении.

Пострадавший получил ранения пальцев рук, добавили в ведомстве.

Стрелявшего мужчину задержали.