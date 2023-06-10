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Мужчина устроил стрельбу в отеле в Анапе, один человек получил ранения

Постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу, в результате чего пострадал один человек, сообщили в МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина устроил стрельбу в отеле в Анапе
© ТАСС

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 10 июня.

«В ходе конфликта ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку», — говорится в сообщении.

Пострадавший получил ранения пальцев рук, добавили в ведомстве.

Стрелявшего мужчину задержали.

Ранее стало известно, что девять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.

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