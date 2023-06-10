Суд в Москве арестовал задержанного за наркотики американца

Хамовнический суд Москвы в субботу, 10 июня, арестовал задержанного за наркотики бывшего американского десантника Трейвиса Лика. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что Лику избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Он добавил, что арест продлится до 6 августа 2023 года.

Отмечается, что Трейвис категорически отрицает свое участие в наркобизнесе. Кроме того, он утверждает, что не понимает, по каким причинам его задержали.

Кроме того, суд избрал меру пресечения для россиянки, которая делала закладки по просьбе Лика.

Ранее сообщалось, что бывший десантник принимал активное участие в военной операции США в Ираке. В 2014 году отставной военный переехал в Россию, где начал развивать бизнес по торговле наркотиками.

По данным следствия, Лик подсаживал молодых женщин на наркотики, а затем шантажировал их и принуждал делать закладки.