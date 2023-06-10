В Москве арестовали гражданина США за сбыт наркотиков

Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Тревиса Лика за сбыт наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Уточняется, что арест продлится до 6 августа. В содеянном Тревис не сознался, сотрудникам полиции он пояснил, что не знает причину своего задержания.

30 марта журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.