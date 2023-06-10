Жительница ТиНАО обратилась во все службы из-за самолетика на участке

Жительница деревни Кузовлево в поселении Роговское в Новой Москве заметила на своем дачном участке пластиковый самолетик и вскоре вызвала сотрудников правопорядка. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

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«Она экстренно вызвала все службы, найдя на участке пластиковый самолетик», — подчеркнули в издании.

Установлено, что утром 10 июня на территорию дачного участка в Троицком административном округе приземлился предмет в виде самолета.

Вскоре на место прибыли сотрудники скорой помощи. Оказалось, что самолет, напугавший бдительную женщину, был игрушечным.

В настоящий момент не уточняется, чей это был самолетик, начата проверка.

Ранее эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов обращал внимание, что дроны меньше самолетов, в этом их отличие.