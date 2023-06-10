Стали известны подробности взрыва на ракетном заводе в Анкаре
Взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре привел к гибели пяти человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.
В пресс-службе пояснили, что «в результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование».
Перед пожаром прозвучал сильный взрыв, его слышали жители ближайших населенных пунктов. Затем над фабрикой показался дым, начался пожар.
Очевидцы рассказали, что пожарные расчеты и кареты скорой помощи прибыли к проходной завода уже через несколько минут после взрыва.
Точное число пострадавших пока не называется. Некоторые из них в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения.
По словам губернатора провинции, причиной взрыва предварительно стала неконтролируемая химическая реакция.
Отмечается, что на складах промышленной площадки хранилось большое количество взрывчатых веществ. Вместе с тем, по мнению экспертов, в настоящее время предпосылок для новых взрывов нет.