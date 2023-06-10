На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте найдены следы взрывчатки

Следователи ФРГ нашли на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатки и ДНК. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

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Отмечается, что в ходе расследования эксперты получили доступ к судну, которое не было вымыто. Теперь им предстоит выяснить, принадлежат ли образцы некому украинскому военному, которого они идентифицировали ранее.