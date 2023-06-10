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На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте найдены следы взрывчатки

Следователи ФРГ нашли на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатки и ДНК. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте найдены следы взрывчатки
© Lenta.ru

Отмечается, что в ходе расследования эксперты получили доступ к судну, которое не было вымыто. Теперь им предстоит выяснить, принадлежат ли образцы некому украинскому военному, которого они идентифицировали ранее.

Издание также сообщает, что следователи выясняют, почему яхту «Андромеда» арендовало туристическое бюро из «сети украинских подставных компания».

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