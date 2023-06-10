В Колумбии нашли пропавших детей через 40 дней после авиакатастрофы

Четыре ребенка найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии, сообщил в Twitter президент республики Густаво Петро. Случившееся он назвал радостью для всей страны.

Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, найдены живыми, — написал Петро.

Газета Tiempo со ссылкой на источники в Вооруженных силах страны сообщила, что детям — 13 и девять лет, четыре года и 11 месяцев. По информации издания, они обезвожены и пострадали от укусов насекомых.

Поиски вели более 150 солдат армии, в том числ спецназ, а также свыше 80 представителей коренных народов Кауки, Какеты, Путумайо и Амазонаса.

Дети были пассажирами самолета Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны. Экипаж лайнера сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал. Самолет обнаружили спустя 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, но шести пассажиров, четверо из которых — дети, не нашли ни в салоне, ни в окрестностях самолета. Позднее были обнаружены два тела: второго пилота и матери малышей.

Ранее в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона разбился бизнес-джет Cessna 560 Citation V, летевший из Нью-Йорка. На самолете, принадлежавшем главе НСА Барбаре Румпель и ее супругу Джону, летела их 49-летняя дочь с двухлетней внучкой. Также на борту были няня девочки и пилот. Все они погибли.