В Санкт-Петербурге мужчина в алкогольном опьянении упал в реку Фонтанку и в ожидании спасения повис на памятнике Чижика-Пыжика. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, инцидент произошел около десяти часов вечера 9 июня. Мужчина в алкогольном состоянии упал в реку Фонтанку, но самостоятельно выбраться не смог и в ожидании помощи решил повиснуть на памятнике Чижику-Пыжику.

По словам одного из очевидцев, в то время мимо проплывал катер, но мужчине помогать не стали. При этом упавший в это время решил поплыть под мост.