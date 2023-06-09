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В Санкт-Петербурге мужчина упал в Фонтанку и повис на Чижике-Пыжике

В Санкт-Петербурге мужчина в алкогольном опьянении упал в реку Фонтанку и в ожидании спасения повис на памятнике Чижика-Пыжика. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, инцидент произошел около десяти часов вечера 9 июня. Мужчина в алкогольном состоянии упал в реку Фонтанку, но самостоятельно выбраться не смог и в ожидании помощи решил повиснуть на памятнике Чижику-Пыжику.

По словам одного из очевидцев, в то время мимо проплывал катер, но мужчине помогать не стали. При этом упавший в это время решил поплыть под мост.

Позже на место прибыли сотрудники МЧС и «минут через 15» вытащили мужчину.

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