Погиб актер Станислав Куроптев

Актер кино и сериалов, ведущий праздничных мероприятий Станислав Куроптев погиб в ДТП с фурой в Ярославской области. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" друг и коллега Куроптева Денис Гагарин.

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"Вчера утром на трассе Ярославль - Москва в аварии погиб наш близкий друг Стас Куроптев", - написал Гагарин.

Он также сообщил ТАСС, что прощание и отпевание Куроптева состоится в воскресенье в Леонтьевском храме в Ярославле в 12:00. Похоронят актера на его родине в Архангельске.