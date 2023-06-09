В Херсонской области затопило дом-музей известной художницы

В Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) затопило дом-музей известной украинской художницы Полины Райко. Об этом сообщил представитель благотворительного фонда имени художницы Семен Храмцов, передает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел вечером в среду, 7 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Имеющий культурное значение объект был расположен на правом берегу Днепра в городе Алешки.

В результате происшествия под водой оказались фрески Райко — переживут они затопление или нет, остается неизвестным. Хранительницы дома-музея, находившиеся в момент инцидента внутри здания, успели эвакуироваться.

Полина Райко была художницей-самоучкой, начавшей творить в 69 лет и работавшей в стиле наивного искусства. Она превратила в арт-объект стены, летнюю кухню, а также калитки и заборы своего дома. Райко не стало в 2004 году, и в дальнейшем ее участок превратили в музей, который поддерживать в надлежащем состоянии помогали активисты Херсона и местные жители.