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Дом-музей известной художницы в Херсонской области затопило

В Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) затопило дом-музей известной украинской художницы Полины Райко. Об этом сообщил представитель благотворительного фонда имени художницы Семен Храмцов, передает Telegram-канал Baza.

В Херсонской области затопило дом-музей известной художницы
© Yescom / Wikipedia

Инцидент произошел вечером в среду, 7 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Имеющий культурное значение объект был расположен на правом берегу Днепра в городе Алешки.

В результате происшествия под водой оказались фрески Райко — переживут они затопление или нет, остается неизвестным. Хранительницы дома-музея, находившиеся в момент инцидента внутри здания, успели эвакуироваться.

Полина Райко была художницей-самоучкой, начавшей творить в 69 лет и работавшей в стиле наивного искусства. Она превратила в арт-объект стены, летнюю кухню, а также калитки и заборы своего дома. Райко не стало в 2004 году, и в дальнейшем ее участок превратили в музей, который поддерживать в надлежащем состоянии помогали активисты Херсона и местные жители.

Ранее 9 июня стало известно о том, что каркасы домов, которые, предположительно, смыло потоками воды в Херсонской области после наводнения от разрушения Каховской ГЭС, прибило к пляжу в украинской Одессе. На снятой очевидцем записи можно увидеть, как два каркаса малоэтажных домов высотой в несколько этажей без крыш плывут по морю на некотором расстоянии друг от друга.

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