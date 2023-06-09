«Липецкий Чикатило» не сознался в совершении еще двух убийств женщин

Расследование о дополнительных преступлениях «липецкого маньяка» Анатолия Седых, который в 2010 году был признан виновным в убийствах 12 женщин, завершено.

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По данным следствия, обвиняемый изнасиловал 18-летнюю девушку, затем убил ее и оставил тело без одежды и других вещей в лесополосе в Грязинском районе. Таким же образом он расправился в 2022 году с другой жертвой, оставив тело в Фащевском лесничестве.

В тот же период в области пропадали женщины, а х тела позже обнаруживали в разных районах лесной полосы. Все преступления были объединены в уголовное дело под условным названием «Лесополоса».

Следователи выяснили, что Анатолий Седых в общей сложности совершил 14 изнасилований и убийств женщин. В 2010 году он был признан виновным в совершении убийств 12 женщин. Еще два преступления вменили позже, доказав, что совершил их именно он.

«Установить факт преступления позволили обнаруженные в ходе осмотра мест преступления биологические следы обвиняемого. Была произведена экспертиза колготок одной из убитых и выделены следы биологического материала преступника. Вещи другой жертвы оказались у сожительницы Седых, которая назвала их подарками», - рассказали в СУ СК РФ по региону.