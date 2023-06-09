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Число погибших при отравлении сидром возросло

Минздрав Самарской области сообщил о смерти десятого человека, отравившегося сидром с содержанием метанола, передает ТАСС. Таким образом, общее число смертельных жертв в России из-за напитка марки «Мистер сидр» выросло до 33.

Число погибших при отравлении сидром возросло
© ТАСС

Актуальная информация о ситуации с отравлением: в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. Состояние 3 пациентов - тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека выписаны с выздоровлением. 10 человек погибли, — сообщили в Минздраве Самарской области.

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Смерти от сидра с начала месяца зарегистрированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курганской, Оренбургской областях и республике Удмуртия.

Утром 9 июня Минздрав сообщил, что официально зарегистрирован 101 случай отравления сидром. Представитель МВД Ирина Волк заявляла, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на там с 2012 года в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу. Сержант полиции, позволивший сбытчикам украсть спирт со склада, задержан.

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