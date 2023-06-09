Обвиняемой в похищении сына Пашиняна вынесли приговор

Суд признал Гаяне Акопян виновной. Женщине дали 3 года 11 месяцев лишения свободы, однако приговор не вступил в силу.

Ей назначен испытательный срок в один год.

Гаяне Акопян — мать военнослужащего, погибшего в карабахской войне. 17 мая стало известно, что 23-летнего Ашота Пашиняна пытались похитить члены общественной организации «Зов сыновей». Похитители заставили его сесть в машину, однако Пашинян-младший смог выпрыгнуть из неё, после чего сына премьера сбил другой автомобиль.