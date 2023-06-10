Пьяный мужчина задушил свою возлюбленную в Воскресенске
В подмосковном Воскресенске пьяный мужчина задушил возлюбленную во время ссоры. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, 7 июня между злоумышленником и его сожительницей произошел конфликт во время распития алкогольных напитков. Мужчина во время ссоры нанес потерпевшей множественные удары, после чего задушил женщину. После преступник лично признался в убийстве человека.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Суд принял решение отправить мужчину под стражу.
Недавно пьяная женщина напала с ножом на своего мужа на северо-западе Москвы. Мужчина выжил и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Вскоре женщину задержали.