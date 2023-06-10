$82.64+0.5589.01+0.97

Пьяный мужчина задушил свою возлюбленную в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске пьяный мужчина задушил возлюбленную во время ссоры. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Пьяный мужчина задушил свою возлюбленную в Воскресенске
© Вечерняя Москва

По ее словам, 7 июня между злоумышленником и его сожительницей произошел конфликт во время распития алкогольных напитков. Мужчина во время ссоры нанес потерпевшей множественные удары, после чего задушил женщину. После преступник лично признался в убийстве человека.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Суд принял решение отправить мужчину под стражу.

Недавно пьяная женщина напала с ножом на своего мужа на северо-западе Москвы. Мужчина выжил и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Вскоре женщину задержали.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители