Пьяный мужчина задушил свою возлюбленную в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске пьяный мужчина задушил возлюбленную во время ссоры. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, 7 июня между злоумышленником и его сожительницей произошел конфликт во время распития алкогольных напитков. Мужчина во время ссоры нанес потерпевшей множественные удары, после чего задушил женщину. После преступник лично признался в убийстве человека.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Суд принял решение отправить мужчину под стражу.