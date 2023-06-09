ФСБ задержала экс-сотрудника ОПК за шпионаж

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего сотрудника омского оборонно-промышленного предприятия за шпионаж. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФСБ РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный собирал информацию о важных военных объектах Минобороны России. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена»