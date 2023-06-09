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ФСБ задержала экс-сотрудника ОПК за шпионаж

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего сотрудника омского оборонно-промышленного предприятия за шпионаж. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФСБ РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный собирал информацию о важных военных объектах Минобороны России. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена»

Недавно сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку Украины. По данным ведомства, она собирала и передавала информацию о позициях группировки ВС РФ «Восток», участвующей в СВО.

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