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Упавший в Воронеже беспилотник ранил двух человек

Утром в пятницу, 9 июня, в Воронеже упал беспилотник, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его данным, дрон упал на улице Белинского. На месте происшествия работают спецслужбы.

По информации Telegram-канала Mash, беспилотник попал в жилой дом. Mash опубликовал фото, на которых видны поврежденная внешняя отделка дома и разбитые стекла.

3 июня упавший беспилотник нашли в лесу у подмосковной Коломны. Дрон был найден между селом Черкизово и деревней Подлужье, на месте падения осталась небольшая воронка.

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