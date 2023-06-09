Утром в пятницу, 9 июня, в Воронеже упал беспилотник, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его данным, дрон упал на улице Белинского. На месте происшествия работают спецслужбы.

По информации Telegram-канала Mash, беспилотник попал в жилой дом. Mash опубликовал фото, на которых видны поврежденная внешняя отделка дома и разбитые стекла.