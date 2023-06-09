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Сбитый беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом в российском регионе

Беспилотник со взрывчаткой, который сбила система противовоздушный обороны (ПВО), врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом, местные жители слышали два взрыва. Информации о пострадавших пока не поступало.

В январе на подлете к Воронежу сбили малогабаритный беспилотный летательный аппарат. Устройство запустили с территории Украины, его обнаружили и ликвидировали российские средства противовоздушной обороны.

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