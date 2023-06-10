GMA: на филиппинском острове Лусон эвакуируют 10 тысяч человек около вулкана Майон

На Филиппинах в провинции Албай проснулся вулкан Майон. Около 10 тысяч местных жителей, проживающих в опасной зоне вблизи вулкана, эвакуировали, сообщает New York Post.

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Несмотря на то, что на территории радиусом около 6 километров вокруг Майона запрещено находиться из-за возможных вулканических выбросов, многие бедные сельские жители построили там свои дома и фермы.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заверил, что сейчас идет активная работа по перемещению жителей в безопасное место.