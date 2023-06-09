$82.09+0.6388.04+0.87

В самарском аэропорту самолет, вылетевший из Петербурга, совершил аварийную посадку

В Самаре экстренно сел самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга. Из-за этого в аэропорту объявили тревогу. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В аэропорту Самары объявили тревогу из-за экстренной посадки рейса из Петербурга
© газета.ру

По данным издания, 8 июня 2023 года около 12:00 аварийные службы получили сигнал с Boeing 737-800. Пилот сообщил, что на воздушном судне неисправна система турбонаддува.

Информацию передали аварийно-спасательным службам, которые в короткие сроки прибыли на взлетно-посадочную полосу аэропорта Курумоч.

Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб. В результате инцидента никто не пострадал.

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

Уточняется, что на борту находились 188 пассажиров и семь членов экипажа.

2
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители