В аэропорту Самары объявили тревогу из-за экстренной посадки рейса из Петербурга

В Самаре экстренно сел самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга. Из-за этого в аэропорту объявили тревогу. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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По данным издания, 8 июня 2023 года около 12:00 аварийные службы получили сигнал с Boeing 737-800. Пилот сообщил, что на воздушном судне неисправна система турбонаддува.

Информацию передали аварийно-спасательным службам, которые в короткие сроки прибыли на взлетно-посадочную полосу аэропорта Курумоч.

Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб. В результате инцидента никто не пострадал.