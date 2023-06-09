Катастрофу от разрушения Каховской ГЭС назвали одной из самых серьезных в Европе

«С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра», — пояснил эксперт. Малинин добавил, что загрязнения могут повлиять и на акваторию Черного моря рядом с этой рекой.

«Днепро-Бугский лиман перехватит значительную часть этих загрязняющих веществ. Они там где-нибудь и отложатся на мелководье этих лиманов. Но какая-то часть [загрязняющих веществ] выйдет в море и продолжит циркулировать», — уточнил эксперт.

Ранее были описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС. По словам океанолога Сергея Мухаметова, потоки речной воды смывают верхние слови почвы и удобрения — при попадании их в море в воде повысится содержание азота и фосфора, из-за которых вода начнет гнить и цвести. Ученый также предупредил о возможном всплеске инфекционных заболеваний, в числе которых могут быть холера и сибирская язва, из-за попадания в воду содержимого скотомогильников.