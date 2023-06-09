Из-за мощных дождей в Приморье, один из поселков остался отрезан от большой земли

"Отрезан один населенный пункт. Неожиданно в Пограничном районе… там прошли дожди большой интенсивности, дорога Гродеково - Барановка - Садовый. Село Садовый, население порядка 50 человек. Перед населенным пунктом аварийный мост, сделан временный объезд. По этому объезду сейчас есть такой серьезный перелив. Закрыто движение и для легковых, и для грузовых", - рассказал главный инженер "Примавтодора" Антон Гаврилишин.