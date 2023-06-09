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Из-за мощных дождей в Приморье, один из поселков остался отрезан от большой земли

Из-за мощных дождей в Приморье, один из поселков остался отрезан от большой земли - речь идет о селе Садовом в Пограничном районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Примавтодор".

Из-за мощных дождей в Приморье, один из поселков остался отрезан от большой земли
© Телеграм-канал «Владивосток №1»

"Отрезан один населенный пункт. Неожиданно в Пограничном районе… там прошли дожди большой интенсивности, дорога Гродеково - Барановка - Садовый. Село Садовый, население порядка 50 человек. Перед населенным пунктом аварийный мост, сделан временный объезд. По этому объезду сейчас есть такой серьезный перелив. Закрыто движение и для легковых, и для грузовых", - рассказал главный инженер "Примавтодора" Антон Гаврилишин.

По его словам, к вечеру пятницы, 9 июня, вода должна уйти, и сотрудники ведомства планируют восстановить после этого проезд. Ранее днем в четверг, 8 июня, Владивосток оказался частично затопленным: в городе начался сильный дождь, сопровождающийся ураганным ветром. Центр города и еще несколько районов затопило, люди передвигались по пояс в воде.

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