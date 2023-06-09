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В Киеве ограбили атташе посольства США

В киевском парке имени Шевченко ограбили сотрудника американского посольства. Об этом пишет Vesti.ua, ссылаясь на источники в полиции.

В Киеве ограбили атташе посольства США
© Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress

«Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко», - сообщает издание.

Уточняется, что у атташе украли IPhone 12 и кошелек. С одной из его банковских карточек преступник успел снять 400 долларов.

В то же время по словам одного из источников издания, дипломат находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял вещи в одном из заведений, которое посещал. В полицию же, согласно версии источника, он обратился ради страховой выплаты.

Ранее злоумышленники сознались в краже дневника дочери президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Эшли. Они совершили преступление в октябре 2020 года.

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